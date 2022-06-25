Çok fena geliyor 1 hafta sürecek, meteoroloji 61 ili uyardı: Kayseri, Adana, Antalya, İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden cuma günü başlayan ve bir hafta devam edecek şiddetli yağışlar için uyardı. Gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar, sel baskınlarına sebep olabilecek kadar etkili olacak. Hava sıcaklığı yağmurla birlikte hissedilir derecede düşecek. Özellikle Kocaeli, Bursa, Ankara, Kayseri, Konya dahil iç anadolu bölgesi, karadeniz ve doğu anadolu bölgesinde şiddetli yağışlar görülecek. Meteorolojinin son hava durumu raporuna göre hafta sonu da yağışlar hız kesmeyecek ve önümüzdeki hafta da aynı hızla devam edecek. 5 günlük rapora göre İstanbul dahil 61 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sel, ani su baskınlarına karşı ise yurttaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.