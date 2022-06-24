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Akıllara durgunluk veren olay! İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Akıllara durgunluk veren olay! İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 82 yaşındaki kadına darp ve cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Olay, 11 Haziran 2022 tarihinde Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 82 yaşındaki Y.O'ya hem saldırıp hem de cinsel istismarda bulunan M.P., şikayet üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan M.P., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevi konuldu.

Davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını savunan Selçuk Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri de, olaya tepki gösterdi.

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