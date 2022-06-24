BIST 2.549
DOLAR 17,37
EURO 18,30
ALTIN 1.019,56
HABER /  GÜNCEL

Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne uğurlandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne uğurlandı

93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne uğurlandı. Sevenleri Ustaosmanoğlu’nun Beykoz’daki evine akın etti.

Abone ol

Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu. Dün sabah saatlerinden itibaren cemaat mensupları taziye için Ustaosmanoğlu'nun Beykoz’daki evine akın etti.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne uğurlandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun mezarı kazıldı! Mahmut Efendi buraya gömülecek
Foto Galeri İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun mezarı kazıldı! Mahmut Efendi buraya gömülecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın söndürme çalışmaları ile ilgili son durumu paylaştı
Bakan Kirişci Marmaris'teki yangın söndürme çalışmaları ile ilgili son durumu paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris yangını için Dalaman'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris yangını için Dalaman'da
Akıllara durgunluk veren olay! İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar
Akıllara durgunluk veren olay! İzmir'de 82 yaşındaki kadına cinsel istismar
Amanoslar kırsalında PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Amanoslar kırsalında PKK'nın tuzakladığı patlayıcı imha edildi
Yangında helikopter yok derken üstünden helikopter geçen Kılıçdaroğlu'na tepki
Yangında helikopter yok derken üstünden helikopter geçen Kılıçdaroğlu'na tepki
YKS sınavında salon başkanı kaç para alacak, ödemeler nereye yatacak?
YKS sınavında salon başkanı kaç para alacak, ödemeler nereye yatacak?
Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon mesajı
Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon mesajı
YKS gözetmen ücretleri 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
YKS gözetmen ücretleri 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
Yumurta fiyatları soruşturmasında itiraflar peş peşe geldi Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den önemli açıklamalar
Yumurta fiyatları soruşturmasında itiraflar peş peşe geldi Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den önemli açıklamalar
Yunanistan ikinci büyük üssü Girit'e kuruyor 13 proje için düğmeye bastılar
Yunanistan ikinci büyük üssü Girit'e kuruyor 13 proje için düğmeye bastılar