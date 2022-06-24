Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Fatih Camii’ne uğurlandı

93 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne uğurlandı. Sevenleri Ustaosmanoğlu’nun Beykoz’daki evine akın etti.Abone ol
Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu. Dün sabah saatlerinden itibaren cemaat mensupları taziye için Ustaosmanoğlu'nun Beykoz’daki evine akın etti.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun naaşı, cenaze namazı için Beykoz’daki evinden Fatih Camii’ne uğurlandı.
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