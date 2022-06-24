İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun mezarı kazıldı! Mahmut Efendi buraya gömülecek

Efendi hazretlerinin mezarını düzenlemek, etrafında çalışmak nasip oldu. Bu aşırı derecede güzel bir duygu. Burada çalışan abilerden Allah razı olsun ki bizim de yardım etmemize izin verdi. 20 yaşındayım, 20 senelik hayatım boyunca yaşadığım en güzel duygu buydu benim için. Efendi hazretlerine Allah'tan rahmet diliyorum, cemaatimize de başsağlığı diliyorum" dedi.