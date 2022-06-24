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Mustafa Sarıgül 'iktidara şu konuda yetki verin' dedi İsveç-Finlandiya önerisini açıkmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mustafa Sarıgül 'iktidara şu konuda yetki verin' dedi İsveç-Finlandiya önerisini açıkmadı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Parlamentoyu lütfen hemen toplantıya çağırın. İktidara şu konuda yetki verin, NATO üyesi 28 ülkenin Türkiye'deki mültecileri eşit oranda alması kaydıyla, Türkiye'mizin terörle ilgili endişelerinin giderilmesi şartıyla İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verelim." dedi.

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Partisinin Kilis İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya gelen Sarıgül, Pınar Gültekin davasında sanığa ağır tahrik indirimi uygulanmasının vicdanları sızlattığını belirterek, bu kararın istinaf mahkemesinden dönmesini beklediklerini söyledi.

Marmaris'te yanan ormanların ciğerleri yaktığını ifade eden Sarıgül, üzüntüsünü dile getirdi.

Sarıgül, bir gazetecinin asgari ücret zamlarına ilişkin sorusuna, "Asgari ücretin açlık sınırının üzerine gelmesini önemle arzu ediyoruz. Asgari ücret, 6 bin 500 liradan aşağı olmamalıdır. Emekli yurttaşlarımızın maaşları da mutlaka 4 bin 500 sınırına gelmelidir ki nefes alabilsinler." şeklinde yanıt verdi.

Parlamentoda grubu bulunan partilere seslenen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Parlamentoyu lütfen hemen toplantıya çağırın. NATO görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak. İktidara şu konuda yetki verin, NATO üyesi 28 ülkenin Türkiye'deki mültecileri eşit oranda alması kaydıyla, Türkiye'mizin terörle ilgili endişelerinin giderilmesi şartıyla İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verelim. Bu konuda hükümete tam yetki verelim ki hükümet NATO'da rahat etsin. Vereceğimiz tam yetki, NATO görüşmeleri esnasında hükümetin elini güçlendirecektir. Türkiye'de bulunan bütün mülteciler, 28 NATO ülkesine eşit olarak dağıtılmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın girişine kesinlikle onay vermeyelim. NATO ülkeleri bizdeki mültecileri alıp Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermiyorlarsa NATO'dan çıkmayı, NATO ve ABD üslerinin kapatılmasını dahi gündeme alalım. Böylece 6,5-7 milyon mülteciyi Türkiye topraklarına bırakan Avrupa rahat etmemeli. Nasıl Ukrayna'dan savaş münasebetiyle gelenleri eşit oranda aldıysa Türkiye'deki mültecileri de 28 NATO üyesi eşit olarak almalıdır."

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