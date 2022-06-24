Kimlere bayram ikramiyesi ödenecek, kimlerin bayram ikramiyesi eksik yatacak?

Dini bayramlardan olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı. 2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak. Milyonlarca emekliye devlet tarafından 1.100 liralık bayram ikramiyesi ödenecek. Peki yılda 2 kez verilen bayram ikramiyesinin ödemesi ne zaman yatacak, haziran ayının son haftası yatar mı?

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Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı. 2022 yılında Kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz'da sona erecek. Devlet tarafından emeklilere ödenen 1.100 liralık bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, hangi ayda yatacak sorusu ile merak konusu oldu. Yılda 2 kez emekliye ödenen bayram ikramiyesinin kurban bayramından önce, haziran ayının son haftası ödenmesi bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak: Emekli maaşlarına temmuz ayında zam uygulaması gerçekleştirilecek. Emekli maaşı zammı sonrasında ise emekli bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği merak edildi. Ancak henüz emekli ikramiyesine zam ile ilgili bir açıklama gelmedi. Emekli bayram ikramiyesi geçen bayramda 1100 TL verildi. Kurban Bayramı'nda da emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olması bekleniyor.

Kurban bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatar?

Yılda iki defa verilen emekli ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'ndan hemen önce hesaplara yatırıldı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 1100 lira olarak haziranın son haftası yatırılması planlanıyor.

Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

2022 kurban bayramı takvimi

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı