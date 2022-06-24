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ABD Başkanı Biden kendisine verilen talimatları yanlışlıkla ifşa etti

ABD Başkanı Biden kendisine verilen talimatları yanlışlıkla ifşa etti

Son günlerde gaflarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlendiği toplantıda kendisine verilen talimat listesini yanlışlıkla ifşa etti. Kameralara yansıyan kağıtta, Biden'ın madde madde ne yapması gerektiğinin yazdığı görüldü.

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Beyaz Saray’ın Roosevelt Odası’nda valiler, işçi liderleri ve özel şirket temsilcileriyle görüşen Biden burada hem sunum yaptı hem de açıklamalarda bulundu. Ancak Biden’ın elindeki kağıt parçasında kendisine verilen talimatların olduğu görüldü.

Beyaz Saray yetkilileri tarafından Biden’a verilen kağıtta, Biden’ın madde madde ne yapması gerektiği yazıyor.

Biden’ın yanlışlıkla kameralara yönelttiği kağıt parçasında şu maddeler yer alıyor:

– Roosevelt Odası’na SEN gireceksin ve katılımcılara merhaba diyeceksin.

– SEN oturacaksın.

– Basın mensupları gelecek.

– Sen 2 dakika brifing vereceksin.

– Basın mensupları odadan çıkacak.

– Liz Schuler’e SEN bir soru soracaksın. (Hatırlatma: Liz online olarak toplantıya katılacak)

– SEN katılımcılara teşekkür edeceksin.

– SEN odadan çıkacaksın.

Beyaz Saray yönetiminden ve Biden’dan bu talimatlarla ilgili bir açıklama gelmedi.

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