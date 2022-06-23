Mersin'de kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan kişinin katili bakın kim çıktı!

Cesedi önce limon bahçesine ardından yaylaya çıkardılar

Yapılan titiz araştırmada Tolga T.'nin evine olay günü Hatay'dan kardeşinin geldiği, evin önündeki koltuğun kaldırılıp, duvarın siyaha boyandığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık talimatıyla şüpheli Tolga T. ve diğer şahısların yakalanması için operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyonda şüpheli Tolga T., eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T.'nin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Tolga T.'nin cinayeti işlediği, kardeşleri ile birlikte cesedi önce bir limon bahçesine bıraktığı bir gün sonra oradan tekrar alarak yaylada araziye götürdükleri ortaya çıktı.