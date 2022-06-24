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Afganistan'ın deprem bölgelerine ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı

Afganistan'ın deprem bölgelerine ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı

AFGANİSTAN'da depremin vurduğu Paktika vilayetinin Giyan ve Barmel ilçeleri ve köylerine ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı.

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Kara yolu ile ulaşımın çok zor olması sebebiyle insani yardımlar ilk önce başkent Kabil ve çevre vilayetlere, buralardan da helikopterlerle deprem bölgelerine gönderiliyor.

Giyan ilçe merkezine, gün boyu, deprem nedeniyle çeşitli ülkelerden Afganistan'a gönderilen insani yardımları taşıyan helikopterler indi.

En çok ihtiyaç duyulan malzemeler deprem bölgesine ulaştırıldı

Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlar ve çeşitli uluslararası sivil toplum örgütlerinin (STK) en çok ihtiyaç duyulan gıda, battaniye ve tıbbi malzeme yardımları deprem bölgesine ulaştırıldı.

Türk Kızılay 500 aileye gıda yardımında bulunurken İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da 500 kişiye sıcak yemek dağıttı.

Taliban yönetiminin Sağlık Bakanı Vekili Kalender İbad, Göçmenler ve Geri Dönüşler Bakanı Vekili Halilurrahman Hakkani, İçişleri Bakanı Vekili Sıraceddin Hakkani ile çeşitli üst düzey yöneticiler bölgeyi ziyaret ederek yardımların artırılacağını ifade etti.

Uluslararası STK'lerin desteğiyle Taliban yönetiminin Sağlık Bakanlığı, deprem bölgesinde sağlık taramasına başladı.

Ayrıca, Afganistan genelinde depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Arama-kurtarma çalışmaları sona erdi

AA muhabirine konuşan birçok depremzede, evlerindeki erzakların da enkaz altında kaldığını ifade ederken acilen gıda malzemeleri ve çadıra ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Bir depremzede, içinde bulundukları durumla ilgili AA muhabirine, "Çadırımız yok. Ev de yıkıldı. Gece hava da soğuk. Yağmurlu havada dışarıda kaldık. Kalacak yerimiz yok. Küçük çocuklarımızı başka köylerdeki akrabalarımızın evlerine gönderdik." diye konuştu.

Paktika Valiliği, yaptığı açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiğini belirterek enkaz kaldırma çalışmalarının başladığını duyurdu.

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