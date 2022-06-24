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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Bayram öncesi ödenecek

Bakan Bilgin'den müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir." dedi. 

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı kararı ile resmi gazetede yayımlanan kamuda çalışan işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bilgin, açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir. Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi, Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Böylece Resmi Gazete’de yayımlanan kamuda çalışan işçilere bu yılki ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı 4 Temmuz'da diğer yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

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