Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze nemazında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yan yana saf tutması dikkat çekti.

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Camii'ndeki törene katılanlar arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da vardı. Davutoğlu'nun cenazede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yan yana saf tutması dikkat çekti. Ancak ikili arasında herhangi bir diyalog yaşanmadı.