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Fuhuşu öven yayın yapan +90'a karşı bakanlık harekete geçti

Fuhuşu öven yayın yapan +90'a karşı bakanlık harekete geçti

Alman DW öncülüğünde İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD'li Voice of America ortaklığında kurulan +90 adlı Youtube kanalında fuhuş yapan bir kadınla yapılan söyleşide adeta fuhuş övgüsü yapılmasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tepki gösterdi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deutsche Welle Türkçe'nin haberine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Yanık açıklamasında, "Deutsche Welle Türkçe'nin yaptığı bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir" ifadelerine yer verdi.

Yanık, şöyle devam etti:
"Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık."

Videoya tepki yağıyor
Alman DW öncülüğünde İngiliz BBC, Fransız France 24 ve ABD'li Voice of America ortaklığında kurulan +90 adlı Youtube kanalında, önceki gün paylaşılan ve genç kızları fuhşa teşvik eden video büyük tepki çekti. Videoda fuhuş, kısa yoldan para kazanma yöntemi olarak övülürken; LGBT ve uyuşturucu kullanımı da özendiriliyor.

+90 Youtube kanalı, 8 Nisan'da yayınlanan videoyu önceki akşam yeniden paylaştı. Ahlaksızlığın pohpohlandığı video; sosyal medyada her kesimden tepki aldı.

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