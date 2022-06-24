BIST 2.553
DOLAR 17,38
EURO 18,31
ALTIN 1.020,05
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli’den Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kocaeli’den Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla 8 araç ve 16 personeli bölgeye gönderdi.

Abone ol

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Hem karadan hem havadan gerçekleştirilen söndürme çalışmalarına Türkiye’nin farklı noktalarından ekipler de destek oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın’ın talimatıyla Büyükşehir de personel ve araç desteği ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Başkan Büyükakın, sosyal medya hesabından “Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 8 araç ve 16 personelden oluşan ekibimizi bölgeye gönderdik. Rabbim yar ve yardımcıları olsun” açıklamasını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iki tır, iki iş makinesi, iki hizmet aracı, bir itfaiye aracı ve bir su tankeri ile Marmaris’teki yangın bölgesine intikal etti. Dün akşam saatlerinde hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler yola çıktı. Büyükşehirin yanı sıra Körfez Belediyesi’nden personelin de katıldığı ekip, Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tahıl kriziyle ilgili yeni açıklama
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tahıl kriziyle ilgili yeni açıklama
Aşure günü 2022 ne zaman hangi gün başlıyor ne zaman bitiyor?
Aşure günü 2022 ne zaman hangi gün başlıyor ne zaman bitiyor?
ABD Başkanı Biden kendisine verilen talimatları yanlışlıkla ifşa etti
ABD Başkanı Biden kendisine verilen talimatları yanlışlıkla ifşa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Bayram öncesi ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş karar! Bakan Vedat Bilgin duyurdu: Bayram öncesi ödenecek
Afganistan'ın deprem bölgelerine ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı
Afganistan'ın deprem bölgelerine ilk insani yardımlar ulaştırılmaya başlandı
YKS 2022 gözetmen brüt ücreti kaç para oldu, ne zaman ödemeler yatar?
YKS 2022 gözetmen brüt ücreti kaç para oldu, ne zaman ödemeler yatar?
Telefonuna bankadan gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Telefonuna bankadan gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı
Lufthansa binlerce uçuşu iptal etti! Türkiye'den 2 bin personel isteniyor
Lufthansa binlerce uçuşu iptal etti! Türkiye'den 2 bin personel isteniyor