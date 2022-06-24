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CHP'li İlhan Kesici'nin Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması tartışmalara neden oldu

CHP'li İlhan Kesici'nin Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması tartışmalara neden oldu

İSMAİLAĞA cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye devlet erkanı ve siyasilerden pek çok isim katıldı. CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici cenazeye katılanlar arasındaydı. CHP'li vekilin cenazeye katılması sonrasında sosyal medya ikiye bölündü. Ekşi Sözlük yorumcularının bazıları 'Atatürk'ün kemiklerini sızlattı' derken bazıları 'siyasi hamledir, doğrudur' dedi.

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İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı olmak üzere siyaset dünyasından pek çok isim cenaze töreninde hazır bulundu. Cenazeye katılan isimlerden biri de CHP milletvekili İlhan Kesici oldu.

İlhan Kesici'nin Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı bazıları destek verdi.

Ekşi Sözlük'te bu konu üzerine başlık açan kullanıcılar Kesici'yi “Atatürk'ün kemiklerini sızlatmakla” suçladı. 

İşte o yazarın görüşleri:

Konu ile ilgili diğer kullanıcıların paylaşımları şu şekilde:

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