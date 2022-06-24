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Cübbeli Ahmet Hoca'nın gözyaşları! Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidiydi

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun Fatih Camii'ndeki mahşeri kalabalıktaki cenaze namazında talebelerinden Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün gözyaşlarını tutamadığı görüntülendi.

İstanbul'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat eden din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Ustaosmanoğlu'nun cenazesi, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alınmasının ardından, büyük bir konvoy eşliğinde Fatih Camisi'ne götürüldü. Camide cemaat mensupları ve siyasiler hazır bulunuyordu.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de törene katılanlar arasında yer aldı. Ünlü, töreni gözyaşlarıyla takip etti. O anlar kameralara yansıdı.

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