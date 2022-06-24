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Şişli'de kayınpederini herkesin içinde böyle öldürdü dehşet anları güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı

Şişli'de damadın kayınpederini önce araçla ezip, sonra tüfekle vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı damat yakalanırken, zanlının kameralara yansıyan görüntülerde önce kayınpederini araçla ezmeye çalıştığı, daha sonra tüfekle ateş açtığı görüldü.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde kayınpederi Mahir Sertçelik’i önce araçla ezip, sonra pompalı tüfekle vurarak öldüren Ersin S., polis ekipleri tarafından yakalandı. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde araç ve suç aleti silahla birlikte yakalanan Ersin S., emniyetteki sorgusunun ardından “kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan Ersin S.’nin kayınpederi Mahir Sertçelik’i öldürdüğü anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde katil zanlısının aracıyla geri geri gelerek yolda yürüyen kayınpederine çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle Sertçelik’in yere düştüğü, bu sırada araçtan inen damadın ateş ettiği görülüyor.

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