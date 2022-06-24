Mahmut Efendi cenaze töreni programı nereye gömülecek, cenaze namazı nerede kılınacak?

İSTANBUL'da böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Ustaosmanoğlu'un cenaze namazı bugün Cuma namazına müteakip Fatih Camisi'Nde kılınacak. Fatih Camisi ve çevresi sabahın ilk ışıklarında doldu. Cemaate sürekli uyarı yapılıyor...

Nakşibendi Tarikatı'nın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mahmut Efendi'nin vefatının ardından cenaze töreni ve programı da merak edildi. Mahmut Ustaosmanoğlu bugün cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ali Haydar Efendi'nin yanına yani Eyüpsultan Sakızağacı mezarlığına defnedilecek. Mahmut Efendinin cenaze törenine kadınlar katılamayacak.

Cenazesi nerede kılınacak: Ustaosmanoğlu'nun naaşının vefat ettikten sonra Beykoz Baklacı Mahallesi'ndeki evine getirildiği öğrenildi. Öte yandan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin Fatih Camii'nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Cenazeye kadınlar katılacak mı?

“Mahmut Efendi Hazretlerimizin [Mahmut Ustaosmanoğlu] hanımların cenazelere katılmalarına razı olmadığı kesin olarak bilinen bir husustur” ifadelerini kullanan İsmailağacılar, bu ‘hassasiyete’ dikkat edilerek kadınlardan cenazeye katılmamalarını ‘rica’ etti.

Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Gençliğinde etraftaki köylerin hocalarından ders aldı. 16 yaşında icazet aldı. İcazetinden sonra köyünde ders vermeye başladı. Henüz askerlik çağına gelmeyecek kadar genç yaşında, yetiştirmiş olduğu talebelerine icazet verdi. 16 yaşındayken evlendi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çocukları

Abdullah Ustaosmanoğlu, Ahmet Ustaosmanoğlu, Fatıma Ustaosmanoğlu

Evlilikleri: Zehra Ustaosmanoğlu; (ö. 1993); Müşerref Ustaosmanoğlu

1952 senesinde şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerlik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 senesinde İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 senesinde emekli olana kadar sürdürdü.

2010 senesinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine İslam'a Üstün Hizmet Ödülü verildi.

Eserleri: Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)

- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

- Umre Sohbetleri

- Fatiha Tefsiri

- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

- Efendi Babam Buyurdu ki

- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

- İrşadül Müridin

- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

- Tembihat

- Mektubatı Mahmudiyye