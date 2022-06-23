CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helikopter vaadini helikopter sesleri bastırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınından iktidarı sorumlu tuttu, "Verin görevi bize, biz yapalım, biz bitirelim. Açalım bir kampanya, uçağı da helikopteri de getirelim buraya" dedi. Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterin sesi net şekilde duyulurken kurmayları da o anı başlarıyla takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını bölgesine gitti.

Yangınlardan iktidarı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi bize, biz yapalım, biz bitirelim. Açalım bir kampanya, uçağı da helikopteri de getirelim buraya" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerin sesi canlı yayından net şekilde duyuldu.

CHP liderinin kurmayları da müdahaleyi başlarıyla anbean takip etti.