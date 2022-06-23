BIST 2.574
DOLAR 17,34
EURO 18,34
ALTIN 1.024,62
CHP

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helikopter vaadini helikopter sesleri bastırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınından iktidarı sorumlu tuttu, "Verin görevi bize, biz yapalım, biz bitirelim. Açalım bir kampanya, uçağı da helikopteri de getirelim buraya" dedi. Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterin sesi net şekilde duyulurken kurmayları da o anı başlarıyla takip etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını bölgesine gitti.

Yangınlardan iktidarı sorumlu tutan Kılıçdaroğlu, "Verin görevi bize, biz yapalım, biz bitirelim. Açalım bir kampanya, uçağı da helikopteri de getirelim buraya" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun vaadi sırasında yangına müdahale eden helikopterlerin sesi canlı yayından net şekilde duyuldu.

CHP liderinin kurmayları da müdahaleyi başlarıyla anbean takip etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
A101 yangınında ölen işçi için 'uyuyakaldı' iddiasına tepki gösterdiler
A101 yangınında ölen işçi için 'uyuyakaldı' iddiasına tepki gösterdiler
Samsun'da yürekler ağza geldi! Cankurtaranlar resmen aksiyon filmi çekti!
Samsun'da yürekler ağza geldi! Cankurtaranlar resmen aksiyon filmi çekti!
Beyaz TV'de skandal cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman'dan skandal çıkış! Reklamın iyisi kötüsü olmaz
Beyaz TV'de skandal cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman'dan skandal çıkış! Reklamın iyisi kötüsü olmaz
Marmaris'teki yangından görüntüler: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Marmaris'teki yangından görüntüler: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Akşener'den dezenformasyon yasa teklifine tepki: Bu yasa bir 'istibdat' yasasıdır
Akşener'den dezenformasyon yasa teklifine tepki: Bu yasa bir 'istibdat' yasasıdır
İzmir'de 3 çocuk anaokulundan kaçtı saatler sonra bulundu
İzmir'de 3 çocuk anaokulundan kaçtı saatler sonra bulundu
Annesi onu her yerde arıyor! Üniversiteli genç günlerdir kayıp
Annesi onu her yerde arıyor! Üniversiteli genç günlerdir kayıp
Ahsen TV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu tekme tokat dövdüler üstü başı paramparça oldu
Ahsen TV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu tekme tokat dövdüler üstü başı paramparça oldu
Çapa Tıp'ı birincilikle bitiren Merve Nur: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız
Çapa Tıp'ı birincilikle bitiren Merve Nur: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız
Köy meydanında karşısına çıkan ayıyı bağırarak korkutup kaçırdı! Kahkahaya boğan anlar kamerada
Köy meydanında karşısına çıkan ayıyı bağırarak korkutup kaçırdı! Kahkahaya boğan anlar kamerada