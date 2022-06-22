Beyaz TV'de skandal cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman'dan skandal çıkış! Reklamın iyisi kötüsü olmaz

Kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan Pelin Hürman, Beyaz TV stüdyolarından çekinlen 'Her Açıdan' programına katılarak skandal bir cin çıkarma seansı yapmıştı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Hürman'dan açıklama geldi: "Reklamın iyisi kötüsü olmaz; emeğimle gelemediğim yerlere iki saatte geldim."

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV stüdyolarını kullanarak çekimine devam edilen, Sercan Kahveci'nin ''Her Açıdan'' adlı YouTube kanalında yayınlanan programında, kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan Pelin Hürman isimli kadın canlı yayında cin çıkarma seansı yapmıştı. Programında yaptığının cin çıkarma işlemi değil davet olduğunu söyleyen Hürman, “Böyle şeylere karşıyım” dedi.

Kendisini eleştirenlere ''Allahsız, kitapsız!'' dedi

Hürman, cin çıkarma değil davet olarak nitelendirdiği uygulamanın nedenini, “Yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip, bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye gösterdik” şeklinde açıkladı. Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Hürman, kendisini eleştiren insanları ise ‘Allahsız, kitapsız’ olarak nitelendirdi. Canlı yayında "Bir buçuk dakikada cini çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” ifadelerini kullanan Hürman, gündem olan yayınla ilgili açıklama yapan Hürman şunları söyledi:



O da 'montaj' dedi, 'cin çıkarma videosu paylaşmadım'

"Ben metafizik uzmanı Pelin Hurman. Dünden beri ben konuşuluyorum. Ne yazık ki bir programın 2 dakikalığını kesmişler yaymışlar. Orada insanlar ileri geri konuşmuşlar yorumlar yapmışlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hakkı konuşuyorum hakkı konuşmaya da devam edeceğim. Ben kendi videolarımda asla musallat çıkarma işlemi paylaşmadım. Öyle şeylere de karşı olan biriyim. Canlı yayınlarımda da söyledim.

Beyaz TV'de yaptığım cin çıkarma değildi...

- Son çıktığım programdaki asla cin çıkarma seansı değildi. O bir davetti. Bedenin içerisinde olanlara, bedenin içinde ya da etrafındaysa sıkıntı, yıllarca psikiyatrist gezip ilaç kullanıp sıkıntılarına çözüm bulamazlarsa kendilerine farkındalık göstermeye çalıştık.

- Benim haramzade üfürükçü olmadığımı beni tanıyanlar çok iyi biliyor. Ben muskacılara muskacılara üfürükçülere karşıyım. Yani davet yapmıyorum...

Bir büyü olayı varsa bunlardan ücret alıyorum

- Bakımlardan asla ücret almıyorum. bedenden çıkartma işleminden asla ücret almıyorum. 6 ay 7 ay uğraştığım işlemlerden ücret alıyorum. Bir büyü olayı varsa bunlardan ücret alıyorum. Danışmandan yol göstermeden bedeninde musallat zuhur etmiş kişilerden asla ücret almıyorum. Benim ilmimde olan başka biri olsa zengin olmuştu.

"Büyücü üfürükçü muskacı değilim"

Yandaş değilim. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Hem günahlarımı temizliyor hem de ismimi yayıyorlar. Ne güzel bir anda bütün kitleye ulaştım. Sıkıntısı olanlar beni araştırdı bana destek telefonları geldi. Sözlerimin arkasındayım... Bu işime devam edeceğim...

- Neden Adnan Oktarlara, Memişlere, FETÖ'lere linç olmadı. Bu kadar Youtube'da cin çıkarma adı altında dövenler, kadınlar taciz edenler oldu. Hani neredesiniz.

Ben 1.5 yıldır kapalıyım, Allah için kapandım

- Ben 1,5 yıldır kapalıyım. Allah için kapandım. Şöhret ve para için kapanmadım. Bu kadar iftira olmaz. Eğer ben bir şeylerden para kazanmak için kapandıysam dışarıda açık gezerim. Video çekerken kapanırım. Bu yorumları yapanları Allahsız kitapsız... Din tüccarı değilim. Siyasi bir bağım yönüm yok. Ben bir cemaate de üye değilim.

- Emeğimle bu kadar zamandır gelemediğim yerlere 2 saatte geldim. Linç çalışması içine girenler benden özür dilediler. Sizle tanışmak istiyoruz dediler.