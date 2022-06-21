Hesap ver A101! Marketteki yangında ölen işçinin arkadaşlarından korkunç iddialar

MARKETLER zinciri A101'in Esenler'deki şubesinde çıkan yangında bir işçi yanarak hayatını kaybetti. A101 çalışanı Muhammed Ali Yaşar'ın ölümüyle ilgili arkadaşlarından kan donduran iddialar ve görüntüler geldi. Mağaza yönetiminin iddia etiği gibi yangının Yaşar’ın ‘uyuyakaldığı anda’ çıkmadığını belirten arkadaşları, Yaşar'ı yıllardır süren ihmaller zincirinin öldürdüğünü anlattılar.

Geçen günlerde İstanbul Esenler ilçesindeki A101 mağazasında çıkan yangında Muhammet Ali Yaşar isimli market çalışanı yanarak öldü. Olayın ardından çıkan haberlerde Yaşar’ın ‘uyuyakaldığı esnada çıkan yangında hayatını kaybettiği’ açıklandı.

Mağaza Market-Sen, hayatını kaybeden işçi Yaşar’ın çalışma arkadaşlarının sendikaya ulaştığını ve olayların arkasında bir dizi ihmalin olduğunu duyurdu.

Yasak olmasına rağmen mağazayı tek başına açmaya zorlandı

Çalışanların anlattıklarına göre, yasak olmasına rağmen Yaşar mağazayı tek başına açmak zorunda bırakıldı. Mağazanın deposuna da tek başına inmek zorunda kalan Yaşar, sesini kimseye duyuramadı, yangın sırasında depoda mahsur kaldı.

Mağazanın yangın çıkışı kapalıydı

Çalışanlar Yaşar’ın uyumadığını, mağazanın yangın çıkışının kapalı olduğunu ve uzun zamandır da mağazada elektrik panolarının arızalı olduğunu söyledi.

Videolardaki gerçekleri görmek için kaç işçinin ölmesi gerekir

Mağaza Market-Sen açıklamasında şunları kaydedildi: “Üyelerimizin sendikamıza ulaştırdığı videolardaki gerçekleri görmek için daha kaç işçinin canından olması gerekir?” Çalışma Bakanlığı’na da seslendiler: “Derhal Esenler mağazasıyla ilgili soruşturma başlatın, tüm mağazalarda denetim yapın.”

Mağaza Market-Sen olayla ilgili haberlere de tepki gösterdi: “Çıkan haberlerin neredeyse tamamında Yaşar’ın ‘uyuyakaldığı esnada çıkan yangında hayatını kaybettiği’ vurgulanıyordu. Oysa yüreğimizi yakan bu ölümün arkasında büyük bir ihmal dizisi ve gerçek sorumlular var. Yaşananların ‘kötü bir talihsizlik’ olduğuna A101 mağazasına bir kez bile uğramış olan kimse inanmaz.”