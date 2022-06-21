Adana'da 2 esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nde 'Ben yarım taktım sen çeyrek' kavgası

Dayakçı koca 'eşim mahsur kaldı' diye itfaiye çağırdı ama gerçek bambaşka çıktı!

Herkes bunu izliyor Müge Anlı evleneceğini canlıda böyle ilan etti! Müstakbel eşini anlattığı halleri...