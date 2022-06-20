Herkes bunu izliyor Müge Anlı evleneceğini canlıda böyle ilan etti! Müstakbel eşini anlattığı halleri...

Müge Anlı ATV canlı yayınında 'ben evleniyorum' deyip kiminle evleneceğini de açıkladı. Müge Anlı'nın sürpriz evlilik haberi gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında stüdyo bu açıklama ile yıkıldı. Müge Anlı müstakbel eşinin ne iş yaptığını da kısaca açıkladı. İşte evlilik ilanını yaptığı açıklamaları:

20 Haziran 2022 pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bomba gibi bir haberle açıldı. Müge Anlı 'ben evleniyorum' diyerek müstakbel eşini ve evlilik kararını duyurdu. İşte Müge Anlı'nın canlı yayında ilan ettiği evlilik kararı:



-Şimdi kendimle ilgili bir haberi vereceğim. Cuma günü verecektim ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki hakkımda. Bu haberi özellikle cuma günü vermeyi düşünüyordum ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinize kabul ettiniz o yüzden benimle ilgili haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Müge Anlı haberi açıklayınca stüdyoda kıyamet koptu. İzleyiciler ayağa kalkıp ıslıklarla haberi kutladı. Tepkiyi yüzünde büyük bir mutluluk gülücüğü ile izleyen Müge Anlı 'abartmaya gerek yok herkes evleniyor' dedikten sonra müstakbel eşiyle ilgili de bilgi verdi. 'Mutlu olacağınızı biliyordum ve bunu sizinle paylaşmak dualarınızı almak istiyorum" diyen Müge Anlı 'müstakbel damadınız' deyip şunları söyledi:



-Müstakbel damadınız ismini de açıklayayım ki saçma sapar şeyler

Kendisi devlet memuru. Çok saygın bir mesleği var. Siz her zaman özel hayatıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza mutluluk için duacı olacağınıza eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına. İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkacağım.