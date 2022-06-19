BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
CHP

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarından Babalar Günü videosu Duygulandığı anlar görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı. CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı çocukları Kerem ve Zeynep Kılıçdaroğlu ile Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in kutlama mesajlarının yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun duygulandığı anlar görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP Gençlik Kollarının Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı, çocukları Kerem ve Zeynep Kılıçdaroğlu ile Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in kutlama mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum. Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babalar Günü’nü; “Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu” mesajıya kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı
Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı
MSB'den "Babalar Günü"ne özel video
MSB'den "Babalar Günü"ne özel video
Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz soru gündem oldu Kenan İmirzalıoğlu böyle okudu
Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz soru gündem oldu Kenan İmirzalıoğlu böyle okudu
Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek TV100 ekranlarında birbirine girdi
Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek TV100 ekranlarında birbirine girdi
ABD Başkanı Joe Biden, bisikletten düştü
ABD Başkanı Joe Biden, bisikletten düştü
Trabzon'da Atatürk resmi bulunan Türk bayrağına saldırı! Emniyet iki kişiyi yakaladı
Trabzon'da Atatürk resmi bulunan Türk bayrağına saldırı! Emniyet iki kişiyi yakaladı
Manavgat'ta kadınların görüntüsünü çeken sapığa meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı
Manavgat'ta kadınların görüntüsünü çeken sapığa meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı
TOGG'dan son durum paylaşımı: Yüzde 99...
TOGG'dan son durum paylaşımı: Yüzde 99...
Rumlar kaşınıyor! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki ismine askeri tatbikat yaptırdılar
Rumlar kaşınıyor! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki ismine askeri tatbikat yaptırdılar
TV 100 spikeri Oğuz Haksever'den çok büyük gaf! 'Hakim karşısına sı.tı' deyince...
TV 100 spikeri Oğuz Haksever'den çok büyük gaf! 'Hakim karşısına sı.tı' deyince...