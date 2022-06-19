Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarından Babalar Günü videosu Duygulandığı anlar görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nü kutladı. CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı çocukları Kerem ve Zeynep Kılıçdaroğlu ile Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in kutlama mesajlarının yer aldığı videoda Kılıçdaroğlu'nun duygulandığı anlar görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, CHP Gençlik Kollarının Babalar Günü dolayısıyla hazırladığı, çocukları Kerem ve Zeynep Kılıçdaroğlu ile Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in kutlama mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımla ben de gurur duyuyorum. Çocuklarına adaleti, ülke sevgisini, doğruluğu ve iyiliği gösteren; dürüst evlatların dürüst babalarının Babalar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

CHP Gençlik Kolları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babalar Günü’nü; “Gençlerin demokrat amcasının Babalar Günü kutlu olsun. Gençlik seninle gurur duyuyor Kemal Kılıçdaroğlu” mesajıya kutladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabında bir video yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları, Babalar Günü nedeniyle sosyal medya hesabında bir video yayınladı.