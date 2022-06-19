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MSB'den "Babalar Günü"ne özel video

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve yurt dışındaki kara, hava ve deniz kuvvetleri personelinin Babalar Günü'nü kutladığı videoyu paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Baba demek, özveri ve kahramanlık demek. Baba demek, cesaret ve yiğitlik demek. Başta şehit ve gazilerimizin babaları olmak üzere evlatları için yaşayan, çocukları için her türlü fedakarlığı göze alan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yurt içi ve yurt dışındaki birlikler ile askeri tesislerde görev yapan TSK personelinin ve çocuklarının Babalar Günü'ne özel kutlama mesajlarına yer verildi.

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