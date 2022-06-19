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MEDYA

Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek TV100 ekranlarında birbirine girdi

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile Gazeteci Latif Şimşek TV100 canlı yayınında birbirine girdi. Latif Şimşek'in 'HDP yoksa hiçbiriniz yoksunuz' demesine sinirlenen Enginyurt, 'HDP ile işbirliği yapan namerttir.' dedi.

TV100'de ekrana gelen Gündeme Dair programın bu haftaki konuğu Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Gazeteci Latif Şimşek ve Siyaset Bilimci Doğan Çağlar; Pınar Işık Ardor oldu.

Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında sert bir gerilim yaşandı. 

Latif Şimşek'in '' Devlet Bahçeli hiçbir karşılık beklemeden beka sorununu kendisine gündem yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AK Parti hükümette destek veriyor. Hiç bir karşılık beklemiyor." sözlerine Cemal Enginyurt itiraz etti. Enginyurt, ''Hiçbir şey yazamaz. HDP yok ki orada.'' dedi.

Şimşek, ''HDP yoksa hiçbiriniz yoksunuz.'' şeklindeki sözleri üzerinde sinirlenen Enginyurt, ''Sen ne zannediyorsun. Senin Türkiye seçmeninden haberin yok.' Türkiye'nin 63 milyon seçmeni var. HDP kim yahu. İşine gücüne baksın. HDP ile işbirliği yapan namerttir.''  ifadelerini kullandı.

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