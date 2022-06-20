Beyaz TV'de skandal görüntü! Canlı yayında cin çıkarma seansı yaptılar

BEYAZ TV canlı yayınında bu da oldu. Beyaz TV canlı yayınında stüdyoda, “cin çıkarma seansı” yapıldı. Hukuken yasak olan “cin çıkarma” eyleminin Youtube kanalında yapılması dikkat çekti.

Reyting uğruna ekranlarda yaşanan akıl almaz olaylara bir yenisi daha eklendi. Beyaz TV’deki “Her Açıdan” programının stüdyosunda Sercan Kahveci’nin sunumuyla “Her Açıdan” adlı Youtube kanalına kendisini “Metafizik uzmanı” olarak tanıtan Pelin Hürman katıldı.

Cini bir buçuk dakikada çıkartırım

Yayında “cin çıkarma seansı” yapan Pelin Hürman, içine cin girdiğini düşünenlerin de kendisine başvurması gerektiğini söyledi. Pelin Hürman, “Bir buçuk dakikada çıkartırım, kahvemi çayımı içer giderler” dedi.

İçinde cin olanlar ekranda beni farklı görecek

Pelin Hürman, ayın esnasında bazı sözler söyleyen ve mimikleriyle dikkat çeken Hürman, içinde cin olanların kendisini ekranda bir başka farklı yüz olarak göreceğini iddia etti.

Cin çıkarma seansları yasaklandı

Cin çıkarma seansları, sözde hocaların sözde tedavileri Cumhuriyet ile birlikte yasaklandı. Bugün halen cin çıkarma seansları yapmak hukuken yasak… Cin çıkarma seansının televizyon stüdyolarında çekilip Yotube kanallarında yayınlaması tepki çekti, sosyal medyada eleştirildi.