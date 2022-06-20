Bursa'da yol verme kavgası görüntülendi öfkeli kadın aracın camını taşla patlattı

Bursa’da yol verme kavgasında tartıştıkları aracı kovalayarak camını kırdılar. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarını durduran sürücülerin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taraflardan biri aracına binerek bölgeden uzaklaşmak istedi.

Tartıştıkları sürücünün kırmızı ışıkta durduğunu gören öfkeli kadın koşarak ona yetişti ve elindeki bir cisimle aracın camlarını kırdı.

O anlar vatandaşlarca kaydedilirken, iki taraf da karakolluk oldu.