Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı adama elini öptürmedi Diyalogları güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği evde yaşlı bir adamın elini öpmek istemesi üzerine öptürmeyip 'Alnımdan öp' demesi gülümseten anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde yaşlı adamın "Elini öpmek istiyorum" talebini "Alnımdan öp" diyerek geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde elini öpmeye çalışan yaşlı adama 'Alnımdan öp' karşılığını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü. O anlar kameralara yansıdı.

Elini öptürmedi

Erdoğan'ın eve girmesi ile birlikte ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam bir anda Cumhurbaşkanı'nın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öptürmeyerek "Alnımdan öp" dedi.