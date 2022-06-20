BIST 2.536
DOLAR 17,33
EURO 18,25
ALTIN 1.025,44
GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı adama elini öptürmedi Diyalogları güldürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği evde yaşlı bir adamın elini öpmek istemesi üzerine öptürmeyip 'Alnımdan öp' demesi gülümseten anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde yaşlı adamın "Elini öpmek istiyorum" talebini "Alnımdan öp" diyerek geri çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği bir ev ziyaretinde elini öpmeye çalışan yaşlı adama 'Alnımdan öp' karşılığını verdi. Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü. O anlar kameralara yansıdı.

Elini öptürmedi
Erdoğan'ın eve girmesi ile birlikte ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam bir anda Cumhurbaşkanı'nın elini öpmek için hamle yaptı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öptürmeyerek "Alnımdan öp" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Avcılar'da cinayet anı kamerada! Korsan takside kurşunlanarak öldürülmüştü
Avcılar'da cinayet anı kamerada! Korsan takside kurşunlanarak öldürülmüştü
Ümraniye'de durağa yanaşan İETT otobüsüne 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı
Ümraniye'de durağa yanaşan İETT otobüsüne 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı
Bursa'da yol verme kavgası görüntülendi öfkeli kadın aracın camını taşla patlattı
Bursa'da yol verme kavgası görüntülendi öfkeli kadın aracın camını taşla patlattı
Beyaz TV'de skandal görüntü! Canlı yayında cin çıkarma seansı yaptılar
Beyaz TV'de skandal görüntü! Canlı yayında cin çıkarma seansı yaptılar
ATV'nin Sevmek Zamanı dizisi 1. bölüm fragmanı
ATV'nin Sevmek Zamanı dizisi 1. bölüm fragmanı
Şişli'de yolda yürüyen kadını böyle tokatladı uçan tekme yedi
Şişli'de yolda yürüyen kadını böyle tokatladı uçan tekme yedi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarından Babalar Günü videosu Duygulandığı anlar görüntülendi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çocuklarından Babalar Günü videosu Duygulandığı anlar görüntülendi
Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı
Arkadaşlık ilanı ile gasp tuzağı
MSB'den "Babalar Günü"ne özel video
MSB'den "Babalar Günü"ne özel video
Bakırköy'de iki sevgili vurulmuş halde bulundu
Bakırköy'de iki sevgili vurulmuş halde bulundu