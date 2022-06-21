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GÜNCEL

Antalya’da gençlerin tehlikeli gösterisi yürekleri ağza getirdi

Antalya’da paten pistinde eğlenen patenli gençlerin rampaya uzanan kızların üzerinden akrobatik hareketler yaparak atlaması yürekleri ağza getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı Sahil düzenlemesi bünyesinde kurulan Sahil Antalya Yaşam Parkı içerisindeki paten pisti gençlerin uğrak noktası oldu. Paten pistine gelen 2 genç önce bir süre pistte eğlendi. Kimi zaman hızla rampayı tırmanan kimi zaman da rampa çıkışında havaya zıplayan patencilerin tehlikeli gösterileri bununla da kalmadı. Gençler bir süre sonra rampa üzerine uzanan 4 patenli genç kızın üzerinden atlamaya başladı. Yaşanabilecek bir kazaya karşı hiçbir önlem almayan ve davranışlarına devam eden geçlerin bu hareketi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da şaşkınlık içerisinde izlendi.

Bir süre sonra dengesini kaybeden gençlerden birisi ise kızların üzerine düştü. Daha sonra ise bir kız, "Ben denek miyim, yeter" diyerek olayın sonlanmasını istedi. Gençler bu kızın da uyarısına kulak asmayarak tehlikeli davranışlarına bir süre daha devam etti.

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