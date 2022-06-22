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Ahsen TV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu'nu tekme tokat dövdüler üstü başı paramparça oldu

Yaptığı sokak röportajlarıyla bilinen Ahsen TV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu ve kameranı, Eminönü Meydanı'nda tartıştığı vatandaşlar tarafından darp edildi. Kavga anı anbean kameralara yansırken, Yapraklıoğlu'nun üstü başı paramparça oldu.

Yaptığı sokak röportajlarıyla adını duyuran Ahsen TV Muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü’nde röportaj yapmaya çalıştığı sırada bir vatandaşla tartışma yaşadı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, kimliği belirsiz şahıs Yapraklıoğlu ve kameramanına saldırdı. Yapraklıoğlu’nun üzerindeki kıyafeti yırtılırken, vatandaşların ayırması sonucu olay kısa süreli duruldu.

Bir süre sonra tekrar gelen ve bir daha saldıran şahıs, Yapraklıoğlu’nun kamera ve tripodunu kırmaya çalıştı. Vatandaşların tekrar araya girmesiyle kavga son buldu. Yapraklıoğlu ve kameramanı malzemeleri alarak bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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