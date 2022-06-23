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Tahliye edilen harbiyeli öğrencinin annesi Melek Çetinkaya: Ben Fetullah Gülen’e terörist diyemem

FETÖ darbe girişimi sonrası tutuklanan Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye kararı çıktı. Tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum." dedi.

FETÖ’nün, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencileri için Yargıtay'dan tahliye kararı çıktı.

Tahliye edilen öğrencilerden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, Habertürk televizyonuna konuk oldu. Çetinkaya'nın programda yaptığı açıklamalar tartışma konusu oldu.

Çetinkaya, "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" dedi.

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