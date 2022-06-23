İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti

Akşener'den dezenformasyon yasa teklifine tepki: Bu yasa bir 'istibdat' yasasıdır

Annesi onu her yerde arıyor! Üniversiteli genç günlerdir kayıp

Çapa Tıp'ı birincilikle bitiren Merve Nur: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız