Sahnede dansçıyı kucağına almak isteyen Hayko Cepkin rezil oldu, dansçıyla birlikte feci çekilde yere kapakladı!

Geçtiğimiz günlerde Samsun Atakum'da konser veren Hayko Cepkin, direk dansçısını kucağına almak istedi. Direk dansçısını omsuna oturttuktan sonra dengesini kaybetti ve ikisi birden yere kapaklandılar. Bu anlar kameralara bakın nasıl yansıdı...

Ünlü müzisyen Hayko Cepkin, Samsun'da düzenlenen Atakum Müzik Festivali'nde sahne aldı. Sahnede yaptığı bir hareketle hayranlarına rezil oldu. O anlar, bir seyircinin kameralarına yansıdı...

Dansçılar ve görsel şovların damga vurduğu konserde talihsiz anlar yaşandı.

Hayko Cepkin, konser sırasında direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken sahnede düştü.

Hayko'nun d​​​​​ansçıyla birlikte düştüğü anlar bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hayko Cepkin, konserin sonunda "Daha huzurlu günlerde görüşeceğiz, o zamana kadar kendinize iyi bakın" diyerek dinleyicilerine veda etti.