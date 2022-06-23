BIST 2.588
DOLAR 17,36
EURO 18,25
ALTIN 1.020,25
MAGAZİN

Sahnede dansçıyı kucağına almak isteyen Hayko Cepkin rezil oldu, dansçıyla birlikte feci çekilde yere kapakladı!

Geçtiğimiz günlerde Samsun Atakum'da konser veren Hayko Cepkin, direk dansçısını kucağına almak istedi. Direk dansçısını omsuna oturttuktan sonra dengesini kaybetti ve ikisi birden yere kapaklandılar. Bu anlar kameralara bakın nasıl yansıdı...

Ünlü müzisyen Hayko Cepkin, Samsun'da düzenlenen Atakum Müzik Festivali'nde sahne aldı. Sahnede yaptığı bir hareketle hayranlarına rezil oldu. O anlar, bir seyircinin kameralarına yansıdı...

Dansçılar ve görsel şovların damga vurduğu konserde talihsiz anlar yaşandı.

Hayko Cepkin, konser sırasında direk dansı yapan dansçısını taşımak isterken sahnede düştü.

Hayko'nun d​​​​​ansçıyla birlikte düştüğü anlar bir seyirci tarafından saniye saniye kaydedildi.

Hayko Cepkin, konserin sonunda "Daha huzurlu günlerde görüşeceğiz, o zamana kadar kendinize iyi bakın" diyerek dinleyicilerine veda etti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tahliye edilen harbiyeli öğrencinin annesi Melek Çetinkaya: Ben Fetullah Gülen’e terörist diyemem
Tahliye edilen harbiyeli öğrencinin annesi Melek Çetinkaya: Ben Fetullah Gülen’e terörist diyemem
İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
İsmailağa lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hayatını kaybetti
A101 yangınında ölen işçi için 'uyuyakaldı' iddiasına tepki gösterdiler
A101 yangınında ölen işçi için 'uyuyakaldı' iddiasına tepki gösterdiler
Samsun'da yürekler ağza geldi! Cankurtaranlar resmen aksiyon filmi çekti!
Samsun'da yürekler ağza geldi! Cankurtaranlar resmen aksiyon filmi çekti!
Beyaz TV'de skandal cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman'dan skandal çıkış! Reklamın iyisi kötüsü olmaz
Beyaz TV'de skandal cin çıkarma seansı yapan Pelin Hürman'dan skandal çıkış! Reklamın iyisi kötüsü olmaz
Marmaris'teki yangından görüntüler: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Marmaris'teki yangından görüntüler: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış
Eski nişanlısına kezzap atan şahıs "Su saatine bakacağım" bahanesiyle kapıyı açtırmış
Akşener'den dezenformasyon yasa teklifine tepki: Bu yasa bir 'istibdat' yasasıdır
Akşener'den dezenformasyon yasa teklifine tepki: Bu yasa bir 'istibdat' yasasıdır
İzmir'de 3 çocuk anaokulundan kaçtı saatler sonra bulundu
İzmir'de 3 çocuk anaokulundan kaçtı saatler sonra bulundu
Annesi onu her yerde arıyor! Üniversiteli genç günlerdir kayıp
Annesi onu her yerde arıyor! Üniversiteli genç günlerdir kayıp