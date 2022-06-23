Hataylı iş insanından eşine suç duyurusu: Beni dolandırdı

HATAY'da geçtiğimiz yıl dünya evine giren iş insanı David Maltas ile A. Maltas, dolandırıcılık suçlaması ile mahkemelik oldu. İddiaya göre David Maltas, eşi tarafından 1 milyon liralık dolandırıldı.

Hatay'da yaşayan iş insanı David Maltas, eşi A. Maltas hakkında kendisini dolandırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

David Maltas'ın iddiasına göre A. Maltas, 1 milyon liralık altın, döviz ve bazı eşyalar ile birlikte kayıplara karıştı.