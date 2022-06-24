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Marmaris'teki orman yangınını çıkaran kundakçının babasından oğluna tepki: "Keşke kendini öldürseydi"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam eden ve 3 bin hektar alanda etkili olan orman yangınını başlattığını itiraf eden kundakçının babası ilk kez konuştu.

Muğla'da binlerce hektar alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken, yangının faili olan kişinin babası açıklamalarda bulundu. Son derece üzgün olduğu gözlemlenen Baba, "Biz geçimimizi ormandan sağlıyoruz, çok üzgünüm.. Ben de perişanım. Keşke kendini öldürseydi.." sözleriyle oğluna tepki gösterdi.

İşte o açıklamalar:
Çalışmaya gitmişti. Kıyafetlerini değiştirdi. Tıraş olup kıyafetlerini değiştirdi ve akşam üstü gelirim dedi. Yangın çıktı o da gelmeyince merak ettim. Ulaşamadım ve yangının arasında kaldığını düşündüm. Sonra motoru bulundu. Motordan sonra kendisinin yakalandığını duydum. Yapacak birisi değildi. Kendimiz arıcıyız. Ormandan ekmek yiyoruz. Yapacağını hiç ummadığım birisiydi. Keşke orman yanmasaydı da kendini öldürseydi. 

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