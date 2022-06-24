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Eskişehir'in göbeğinde akılalmaz olay: Yol kesip kadın sürücüyü vurdu

Eskişehir’de seyir halindeyken bir şahıs tarafından önü kesilen ve bacağından silahla yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayın failinin kadının üvey oğlu olduğu iddia edildi.

Odunpazarı ilçesi İki Eylül Caddesinde, iddiaya göre, trafikte ilerleyen 26 ACD 493 plakalı aracın önünü kesen bir şahıs, sürücü koltuğunda oturan ismi henüz belirlenemeyen kadın sürücüye elindeki silahla ateş etti. Bacağından yaralanan talihsiz kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

‘Üvey oğlu vurdu’ iddiası
Çevredeki vatandaşların iddiasına göre, kadın sürücünün önünü kesen şahsın, sürücünün üvey oğlu olduğu iddia edildi. Seyir halindeki aracı durdurduktan şahsın sürücünün sol bacağına ateş ettiği daha sonra da kendisini bekleyen bir araçla olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.
Polis ekiplerinin geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldığı olayda, failin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Görgü şahidi Serap Çömertoğlu İşcan, “Olayı olurken görmedim, sesi duydum. Hanımefendinin eski eşinin oğlunun vurduğu söylendi. Ambulans gelmeden önce turnike uyguladılar, ayağından vuruldu. Sağlıkçılar gelmeden önce çok fazla terlemeye başladı. Artık daha fazla kadının canının yanmasını istemiyoruz. İnanılmaz korktum, umarım kötü bir şey olmaz. Ayağında bir problem vardı. Durumu kritik gibi değildi. Polis ekipleri geldi, yerdeki mermi kovanlarına baktılar. Kadının yanında ailesi vardı sanırım, vuran kişinin kim olduğunu bildiğini söylediler” dedi.

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