Mehmet Metiner'le Enver Aysever kapıştı! Mehmet Metiner, 'Camide içki içildi' deyince

GEZİ olayları sırasında Dolmabahçe Camisi'nde içki içildiği tartışmaları yeniden alevlendi. TELE 1 canlı yayınında Enver Aysever ile Mehmet Metiner tartıştı. Mehmet Metiner "Camide içki içildi" dededi. Enver Aysever, cami müezzininin "içilmedi" sözlerini hatırlattı. Metiner'in cevabı bakın ne oldu?

Gezi olayları sırasında Dolmabahçe Camisi'nde içki içilip içilmediği tartışması tekrar gündeme geldi. Tele 1'de Enver Aysever'in canlı yayınına konuk olup soruları cevaplayan Mehmet Metiner, camide içki içildiğini söyleyince Enver Aysever'le aralarında tartıma çıktı. Mehmet Metiner, Erdoğan'ın 'sürtük' ifadelerine de tam destek verip "caminin içinde bu densizliği yapan insanlar bu sıfatları hak ederler" dedi. İşte o tartışma...

Enver Aysever: Camide içki içildi mi?

Mehmet Metiner: Evet içildi.

Enver Aysever: Müezzin içilmedi dedi, inanmıyor musun?

Mehmet Metiner: Cumhurbaşkanının dediğine inanmıyorsun müezzinin söylediğini mi inanıyorsun?

Enver Aysever: Adam yalan mı söylüyor?

Mehmet Metiner: Erdoğan mı yalan söylüyor? Müezzin o saatte orada mıydı?

Enver Aysever: Erdoğan orada mıydı?

Enver Aysever: Cumhurbaşkanı'nın o eylemdekilere 'sürtük' demesini onaylıyor musunuz?

Mehmet Metiner: Bunu yapanlara her şey söylenir. Kutsala saygısı olmayan, inanca saygısı olmayan, caminin içinde bu densizliği yapan insanlar bu sıfatları hak ederler...