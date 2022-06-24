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Mahmut Ustaosmanoğlu mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanına defnedildi

İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı. Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde mürşidi Ali Haydar Efendi'nin yanında toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenazenin ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze namazının ardından araca konulan Ustaosmanoğlu'nun tabutu, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirildi. Çok da seveni de mezarlığa gitti. Ustaosmanoğlu, dualarla Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi. Öte yandan Ustaosmanoğlu'nun mezarlığa götürülmesi ise dron ile havadan görüntülendi

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