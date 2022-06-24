Jorge Jesus ısrarla istiyor! Fenerbahçe flaş transferde aşama kaydetti

Fenerbahçe yönetimi, William Carvalho transferinde önemli aşama kaydetti. Sarı lacivertliler, Portekizli ön libero ve Real Betis kulübü ile pazarlıklarda birbirine yaklaştı.

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Fenerbahçe'de ön libero arayışları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesinin ilk sırasındaki William Carvalho için görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertlilerin ısrarla istediği 30 yaşındaki futbolcu için Real Betis, 5 milyon euroya kadar düştü. İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, bu rakamı 3-4 milyon euro bandına çekmeye çalışıyor.

Sarı lacivertli ekip, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı Carvalho’nun yıllık 3 milyon euronun üzerindeki maaş talebini ise yüksek buluyor.

Bu rakamı 2,5- 3 milyon euro arasına indirmek isteyen yönetim, toplam maaş bütçesinde sıkıntı yaşamak istemiyor. Geçen sezon Real Betis formasıyla 33 lig maçına çıkan Carvalho, 2 kez fileleri sarstı 3'te gol pası verdi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin bu mevkideki oyuncusu Luiz Gustavo’nın yıllık 4 milyon euroluk maaşı sıkıntı yaratıyor.

Brezilyalı oyuncuya başka bir kulübe gitmek istemesi halinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler, bu durumda Gustavo’nun maaşının bir kısmını da ödeyebilir.