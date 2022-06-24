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Jorge Jesus ısrarla istiyor! Fenerbahçe flaş transferde aşama kaydetti

Jorge Jesus ısrarla istiyor! Fenerbahçe flaş transferde aşama kaydetti

Fenerbahçe yönetimi, William Carvalho transferinde önemli aşama kaydetti. Sarı lacivertliler, Portekizli ön libero ve Real Betis kulübü ile pazarlıklarda birbirine yaklaştı.

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Fenerbahçe'de ön libero arayışları devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un listesinin ilk sırasındaki William Carvalho için görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

TRT Spor'un haberine göre; Sarı lacivertlilerin ısrarla istediği 30 yaşındaki futbolcu için Real Betis, 5 milyon euroya kadar düştü. İspanyol ekibiyle görüşmelerini sürdüren yönetim, bu rakamı 3-4 milyon euro bandına çekmeye çalışıyor.

Sarı lacivertli ekip, 3 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı Carvalho’nun yıllık 3 milyon euronun üzerindeki maaş talebini ise yüksek buluyor.

Bu rakamı 2,5- 3 milyon euro arasına indirmek isteyen yönetim, toplam maaş bütçesinde sıkıntı yaşamak istemiyor. Geçen sezon Real Betis formasıyla 33 lig maçına çıkan Carvalho, 2 kez fileleri sarstı 3'te gol pası verdi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin bu mevkideki oyuncusu Luiz Gustavo’nın yıllık 4 milyon euroluk maaşı sıkıntı yaratıyor.

Brezilyalı oyuncuya başka bir kulübe gitmek istemesi halinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler, bu durumda Gustavo’nun maaşının bir kısmını da ödeyebilir.

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