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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücretle ilgili düzenleme yapacağız

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücretle ilgili düzenleme yapacağız

ÇAIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca asgari ücretlenin beklediği müjdeyi verdi. Temmuz zammına ilişkin emekli ve memurlar için flaş açıklamalarda bulunan Bilgin, "Çalışan işçilerimizle ilgili de düzenleme yapacağız" dedi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına Temmuz zammına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bilgin'in açıklamaları:

- Yüzde 7'nin üzerinde büyüyeceğiz. Çözüm yolu orada ama biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla desteklemeliyiz.

Enflasyon ne çıkarsa bunun üzerinde zam...
- Temmuzda yapacağımız düzenlemelerle kamu çalışanlarımıza nefes aldıracağız. Enflasyon diyelim ki yüzde 37-40... Ne gerçekleşirse bunun üzerinde kamu çalışanlarımıza zam yapacağız.

- İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizle ilgili de düzenleme yapacağız. 

Asgari ücret zammını haftaya açıklayacağız

- Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek.

- Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik.

- 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu.

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