BIST 2.559
DOLAR 17,37
EURO 18,34
ALTIN 1.020,79
HABER /  DÜNYA

Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu şartlı kaldırdı

Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu şartlı kaldırdı

Bulgaristan Parlamentosu'nun, komşu Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini engelleyen vetoyu bazı koşullar ortaya koyarak kaldırdığı aktarıldı.

Abone ol

Kuzey Makedonya'nın AB ile müzakerelerine ilişkin vetonun 4 şartla kaldırılması, parlamentoda 240 üyeden 170'inin oyuyla kabul edildi.

Parlamentonun şartlarına göre, Kuzey Makedonya, AB ile müzakere sürecinde Bulgaristan ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği alanında 2017 yılında imzalanan anlaşmaya sadık kalacak, Kuzey Makedonya’daki Bulgarlar ülkenin anayasasında “devleti oluşturucu unsur” olarak kayda geçecek, Makedonca Bulgarcadan farklı bir dil olarak kabul edilmeyecek ve bu koşulların uygulanması konusunda AB garantör olacak.

Güvenoyu alamayan ve 27 Haziran’da istifa edecek Başbakan Kiril Petkov hükümeti, Kuzey Makedonya’nın AB ile müzakerelere başlama kararını parlamentonun yetkisine devretmişti.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya’yı devlet olarak tanıyan ilk ülke olmasına rağmen, paylaşılamayan ortak tarih konusunda tartışmalar

ÖNCEKİ HABERLER
Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nden bayram açıkklaması: Bayramda arz-talep sorunu beklemiyoruz
Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nden bayram açıkklaması: Bayramda arz-talep sorunu beklemiyoruz
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
Önümüzdeki kış hazır giyime yüzde 70 zam gelecek
Önümüzdeki kış hazır giyime yüzde 70 zam gelecek
Prens Charles'tan kölelik çıkışı: Üzüntümün derinliğini tarif edemem
Prens Charles'tan kölelik çıkışı: Üzüntümün derinliğini tarif edemem
Fuhuşu öven yayın yapan +90'a karşı bakanlık harekete geçti
Fuhuşu öven yayın yapan +90'a karşı bakanlık harekete geçti
ÖSYM görevli ücretleri 2022 ödemesi kaç para yatacak, hangi bankaya yatacak?
ÖSYM görevli ücretleri 2022 ödemesi kaç para yatacak, hangi bankaya yatacak?
CHP'li İlhan Kesici'nin Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması tartışmalara neden oldu
CHP'li İlhan Kesici'nin Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması tartışmalara neden oldu
Jorge Jesus ısrarla istiyor! Fenerbahçe flaş transferde aşama kaydetti
Jorge Jesus ısrarla istiyor! Fenerbahçe flaş transferde aşama kaydetti
Kocaeli’den Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek
Kocaeli’den Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek
28 Şubat'ın mimarı tutuklu Çevik Bir hastaneye kaldırıldı! Çevik Bir'in hastalığı ne?
28 Şubat'ın mimarı tutuklu Çevik Bir hastaneye kaldırıldı! Çevik Bir'in hastalığı ne?