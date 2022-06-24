Okan Buruk düğmeye bastı! Galatasaray'da yeni hedef Vargas

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Yunus Akgün'ün geçen sezon Adana Demirspor'da birlikte top koşturduğu Mattias Vargas'ın transferi için yönetimden harekete geçilmesini istedi.

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Okan Buruk'un resmi olarak açıklanmasından sonra transfer düğmesine basan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Yunus Akgün'ün Adana Demirspor'dan takım arkadaşı olan yıldız isim için harekete geçen Cim bom, oyuncuya ilk teklifi yakın zamanda yapmayı planlıyor.

Okan Buruk düğmeye bastı

Geçtiğimiz sezon skor yükünü Kerem Aktürkoğlu'nun sırtına yükleyen sarı-kırmızılılar, yeni hocası Okan Buruk ile birlikte hücum yönü güçlü isimleri kadroya katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon orta sahada sıkıntılar yaşayan ve oyuncuların performansından memnun kalmayan taraftarı da memnun etmek amacıyla orta sahaya güçlü takviyeler yapılması bekleniyor.

Galatasaray'da yeni hedef: Matias Vargas

Emre Akbaba ve Yunus Akgün'ün dönüşü ile birlikte kadro güçlenirken, geçen sezon Yunus'la birlikte Adana Demirspor'da ligi birbirine katan Matias Vargas da artık Aslan'ın hedefinde.

Geçen sezon 5 gol ve 13 asistle Akdeniz ekibini ilk sezonunda şaha kaldıran Arjantinli oyuncu, kiralık kontratının bitmesi ile birlikte Espanyol'a geri döndü.

Teknik Direktör Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Vargas ile kurulan ilk temas olumlu geçerken oyuncunun aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da oynaması ve Yunus Akgün ile uyumu, sarı-kırmızılıları bu isme yöneltti.