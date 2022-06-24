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Bir korkutan haber daha! Bu kez Çanakkale yanıyor işte ilk görüntü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bir korkutan haber daha! Bu kez Çanakkale yanıyor işte ilk görüntü

MARMARİS'te yangın 4. gününde devam ederken bir haber de Çanakkale'den geldi. Yenice ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Sofular köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İnsansız hava araçlarının görüntüleri ve yangın kulelerinden gelen ihbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve personel sevk edildi.

Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

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