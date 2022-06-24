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Bakan Kirişçi orman gönüllülerini alınlarından öptü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Kirişçi orman gönüllülerini alınlarından öptü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangına müdahale eden 3 orman gönüllüsüne sarılarak onları alınlarından öptü.

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Bakan Kirişci, Hisarönü Mahallesi'ndeki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde dinlenen orman gönüllüleri Ömer Faruk Cengiz, Kemal Şahin ve Atilla Tamdemir ile bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Üç orman gönüllüsünü yanına oturtan Kirişci, alınlarından öperek onlara sarıldı. Bu sırada orman gönüllüsü Cengiz, duygusal anlar yaşadı.

Bakan Kirişci, millet olarak en büyük özelliklerinin zor zamanlarda bir araya gelmek olduğunu belirtti. Topluma faydalı ve iyi insan olmanın önemini vurgulayan Kirişci, teşekkür ettiği orman gönüllülerini alkışladı.

Kirişci, "Birinin adı Ömer, birinin adı Atilla, diğeri de Kemal. İşte ülkemizin özü." ifadesini kullandı.

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