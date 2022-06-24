Almanya'dan sert çıkış: Rusya'nın bunu yapmasına izin vermeyeceğiz

ALMANYA Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7 ülkeleri olarak, Rusya'nın, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle dünyanın açlığa sürüklenmesine izin vermeyeceklerini dile getirdi.

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Annalena Baerbock, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "G7 olarak mesajımız açık. Rusya'nın açtığı savaşının dünyayı açlığa sürüklemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

"Dostlarımızla izliyoruz"

Baerbock, ABD ile ortak hareket ettiklerini belirterek "Rusya'nın kasıtlı olarak çıkardığı tahıl kriziyle tüm ülkeleri istikrarsızlaştırarak gıda fiyatlarının patlamasına izin vermesini uluslararası dostlarımızla birlikte izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alman bakan, dünyanın en güçlü sanayileşmiş ülkelerinin, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa karşı özel bir sorumlulukla hareket ettiğini kaydetti.

"Ortak değerleri savunmak için birleştik"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı ve Rusya'nın Ukrayna'dan ihraç edilecek buğday ve diğer gıda ürünlerini abluka altına almasını eleştirerek "Ortak değerleri savunmak için birleştik. İnsan hakları, demokrasi ve uluslararası hukuku savunmak için birleştik." diye konuştu.

Blinken, gıda güvenliği konusunda düzenlenen toplantıya liderlik eden Almanya'ya teşekkür etti.