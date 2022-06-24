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Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Kiralık olarak geliyor

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Kiralık olarak geliyor

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı.

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Beşiktaş, Wout Weghorst'la anlaşma sağladı. Yıldız golcü, Beşiktaş'ta oynamak istediğini yetkililere iletti. Kontrata dair ufak detayların konuşulduğu belirtildi.

A Spor'un haberine göre; Hollandalı forvetin 1 yıllığına Burnley'den kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra İngiliz ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek.

Weghorst, siyah-beyazlılardan yıllık 2.7 milyon Euro ücret kazanacak. 

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