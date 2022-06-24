Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı! Kiralık olarak geliyor

Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı.Abone ol
Beşiktaş, Wout Weghorst'la anlaşma sağladı. Yıldız golcü, Beşiktaş'ta oynamak istediğini yetkililere iletti. Kontrata dair ufak detayların konuşulduğu belirtildi.
A Spor'un haberine göre; Hollandalı forvetin 1 yıllığına Burnley'den kiralık olarak kadroya katılacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra İngiliz ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek.
Weghorst, siyah-beyazlılardan yıllık 2.7 milyon Euro ücret kazanacak.