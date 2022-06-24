BIST 2.559
DOLAR 17,37
EURO 18,34
ALTIN 1.020,79
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde idam açıklaması! Cezası idam olmalı Sultan Fatih ne diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde idam açıklaması! Cezası idam olmalı Sultan Fatih ne diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer'de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları sırasında havadan geçen helikopterleri işaret ederek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında geçen helikopterlere atıfla "Bakın ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti." dedi. İdam tartışmasıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris Değirmenyanı Mevkii’ndeki yangın koordinasyon merkezinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

-21 Haziran'da Muğla Marmaris'te başlayan yangın afetinde ilk müdahaleleri 20:10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleşti. Ben size yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti. 3 helikopter, 2 uçakla başlayan süreci, toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. İlk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi

-(Havadan helikopterlerin geçmesi üzerine) Bakın ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz bana bakın. Yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti. Her an güçlü bir şekilde süreci devam ettirdik.

-Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Yangın ufak bölgede devam ediyor. Söndürme ve soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.

İdamsa idam olmalı
- (Orman yangınını çıkardığı iddia edilen kişi) Diyorum ki ucu nereye dayanıyor, idama mı, idam olmalı. Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde etraflıca durmalıyız. Sultan Fatih ne diyor ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Sadece ormanlar mı haşerat onlar da yanıyor. Adam afedersin içmiş, geliyor bilmemneye kızdım yaktım diyor. Böyle saçmalık olur mu? Bu iş önemli sadece orman değil hayvanlar da yanıyor.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris yangını için Dalaman'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helikopter vaadini helikopter sesleri bastırdı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine siyasiler ve cemaat mensupları akın ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Foto Galeri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine siyasiler ve cemaat mensupları akın ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk düğmeye bastı! Galatasaray'da yeni hedef Vargas
Okan Buruk düğmeye bastı! Galatasaray'da yeni hedef Vargas
Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu şartlı kaldırdı
Bulgaristan, Kuzey Makedonya'nın AB üyeliğini engelleyen vetoyu şartlı kaldırdı
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya’da oynanacak
Bir korkutan haber daha! Bu kez Çanakkale yanıyor işte ilk görüntü
Bir korkutan haber daha! Bu kez Çanakkale yanıyor işte ilk görüntü
Prens Charles'tan kölelik çıkışı: Üzüntümün derinliğini tarif edemem
Prens Charles'tan kölelik çıkışı: Üzüntümün derinliğini tarif edemem
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücretle ilgili düzenleme yapacağız
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücretle ilgili düzenleme yapacağız
Fuhuşu öven yayın yapan +90'a karşı bakanlık harekete geçti
Fuhuşu öven yayın yapan +90'a karşı bakanlık harekete geçti
ÖSYM görevli ücretleri 2022 ödemesi kaç para yatacak, hangi bankaya yatacak?
ÖSYM görevli ücretleri 2022 ödemesi kaç para yatacak, hangi bankaya yatacak?
CHP'li İlhan Kesici'nin Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması tartışmalara neden oldu
CHP'li İlhan Kesici'nin Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması tartışmalara neden oldu
Jorge Jesus ısrarla istiyor! Fenerbahçe flaş transferde aşama kaydetti
Jorge Jesus ısrarla istiyor! Fenerbahçe flaş transferde aşama kaydetti