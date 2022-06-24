Marmaris'te durum korkunç! Günlerdir sürüyor son haline bakın "4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o son sözü söylemek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız” derken; Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da saat 11.18 itibariyle, "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ama korkumuz meteorolojinin öğle saatlerinde başlayacağını bildirdiği rüzgâr" dedi.