Marmaris'te durum korkunç! Günlerdir sürüyor son haline bakın "4 bin 813 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı"
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran akşamı başlayan yangın, dördüncü gününde devam ediyor. Alevlere gece boyunca karadan çok sayıda ekip ile müdahale edilirken, sabahın ilk ışıklarıyla hava müdahalesi tekrar başladı. Dumanlar Marmaris ilçe merkezine ulaşırken, alevlerin 1 kilometre yaklaştığı atık tesisi için ekstra önlem alındı. Datça-Marmaris karayolu ise önlem amacıyla trafiğe kapatıldı.
21 Haziran'da saat 20.00 sıralarında çıkan ve söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına karşı havadan ve karadan büyük mücadele veriliyor. Ekipler gün içerisinde etkili olması beklenen rüzgardan önce yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yanan alanlar ise dron ile görüntülendi. Alevlerin etkili olduğu alandaki ormanda büyük zarara yol açtığı görüldü. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde ise helikopterlerle soğutma çalışmaları sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda ama o son sözü söylemek için bugünü takip etmek, izlemek durumundayız” derken; Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da saat 11.18 itibariyle, "Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ama korkumuz meteorolojinin öğle saatlerinde başlayacağını bildirdiği rüzgâr" dedi.
AFAD ise yaptığı açıklamada, "Marmaris'te bugün şiddetli rüzgâr olacağı tahmin edilmektedir. Yangın alanlarına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız tedbirli olmalıdır" ifadelerini kullandı.