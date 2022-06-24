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Bursa'da motosiklet yolculuğu yapan köpek görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'da motosiklet yolculuğu yapan köpek görenleri şaşkına çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet sürücüsünün köpeği ile seyahat etmesi amatör kameraya yansıdı.

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Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Motosikleti ile yolculuk yapan sürücü Mustafa Eryılmaz, kontes ismini verdiği 6 aylık köpeğini de hemen önüne bindirdi. Ön ayaklarını gidona koyan köpek, halinden mutlu bir şekilde yolculuğuna devam etti.

Açıklama yapan Mustafa Eryılmaz, "3 aydır köpeğimle böyle geziyoruz. 6 aylık köpeğim. Böyle seyahat etmeye alıştı. Biz nereye o oraya gidiyor. Her istediğimi yapıyor" dedi.

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