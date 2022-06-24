Gayrimenkulde yeni dönem! Noterlere de satış yetkisi verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen 6'ıncı yargı paketi ile noterlere gayrimenkul satışı yetkisinin önü açıldı. Buna göre artık alım satım işlemleri tapu sicil müdürlükleri dışında noterliklerde de yapılabilecek. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak ve ücret tarifesinde gösterilecek.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kamuoyunda 6'ıncı yargı paketi olarak bilinen 'Hakimler ve Savcılar Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' kabul edildi. Kabul edilen kanunda gayrimenkul satışlarına yönelik dikkat çeken bir detay da yer aldı.

Kanunla birlikte noterler taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapabilecek ve bu sözleşmeyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve giderleri ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecek. Noterler taşınmaz satış başvurusu üzerine başvuru belgesi düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili diğer kanunlarda yer alan sınırlamalar ile usul ve esasları gözetecek.

500 liradan az 4 bin liradan fazla olmayacak

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış sözleşmelerinde sadece tapu harcı alınacak, bu işlemler için ayrıca noter harcı alınmayacak. Noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak ve ücret tarifesinde gösterilecek.